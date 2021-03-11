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В России     11.03.2021 13:53

Роскомнадзор назвал абсурдными обвинения со стороны Twitter

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  обвинения 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными обвинение со стороны Twitter в том, что замедление работы соцсети является попыткой ведомства ограничить свободу дискуссии в интернете, сообщает «Интерфакс».

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?», - заявил Субботин.

По словам замглавы Роскомнадзора, ведомство готово к диалогу с руководством Twitter по вопросам удаления незаконного контента и неоднократно пыталось выйти на прямой контакт с ним, однако ответа в Роскомнадзоре не получили.

Роскомнадзор с 10 марта ограничил скорость работы Twitter в России за регулярное игнорирование требований об удалении запрещенного контента.

Руководство Twitter назвало действия Роскомнадзора «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство соцсети в лицемерии, заявив, что Twitter выражает обеспокоенность тем, чем сам же и занимается.


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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  обвинения 

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