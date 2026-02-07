Другие материалы
В России
12.02.2026, 05:58
Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Домен мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистск...
В России
11.02.2026, 21:04
ЦБ определил процедуру отказа от зачисления на счет перевода от мошенников
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Банк России определил процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенни...
В России
07.02.2026, 08:38
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства билетную систему Leonardo - РБК
7 февраля — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственн...