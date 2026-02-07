 
Актуальные темы: переговоры
В России     12.02.2026 05:58

Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

Теги:  WhatsApp*  Роскомнадзор  блокировка  домен  Песков  Кремль 

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Домен мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) исчез из DNS-сервера Роскомнадзора. Об этом сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, домен мессенджера пропал из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) Роскомнадзора. Так, устройства перестали получать IP-адреса мессенджера, и доступ к нему возможен только через VPN. Также отмечается, что в то время как домены whatsapp.com и web.whatsapp.com были удалены, технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me остаются в списке НСДИ.

Возобновление полноценной работы WhatsApp* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России возможно при соблюдении российского законодательства и готовности к диалогу. Об этом в интервью ТАСС, отвечая на вопросы о судьбе сервиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta*, будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», - сказал Песков,.

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения российского законодательства. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

WhatsApp* принадлежит Корпорации (компании) Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

