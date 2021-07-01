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В России     01.07.2021 10:33

Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR-коды для посещения кафе

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Теги:  Роспотребнадзор  QR-коды  блокировка 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, позволявших генерировать QR-коды, для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что данные ресурсы были заблокированы на основании требования Генпрокуратуры.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны, а также массовые мероприятия численностью более 500 человек, можно только по при наличии QR-кода, подтверждающего защиту от коронавируса.

При этом, уже на следующий день после введения QR-кодов, мошенники начали предлагать в интернете поддельные QR-коды.


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Теги: 
Роспотребнадзор  QR-коды  блокировка 

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