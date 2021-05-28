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В России     28.05.2021 11:49

Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 все равно сделать прививку

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Роспотребнадзор  рекомендация 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендацию для людей, переболевших коронавирусом, все равно сделать прививку через несколько месяцев после заболевания.

«Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены», - говорится в сообщении.

Также указывается, что вакцинация обеспечивает более надежную защиту от коронавируса, чем естественный иммунитет, выработавшийся в результате перенесенного заболевания.

Ранее центр Гамалеи оценил число полностью привившихся от коронавируса россиян в 10%. Представитель центра отметил, что динамика вакцинации в России низкая, по сравнению с другими странами.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  Роспотребнадзор  рекомендация 

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