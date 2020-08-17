17 августа. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения РФ разработали рекомендации по работе школ в новом учебном году, письмо с рекомендациями направлено в регионы, сообщает РИА Новости.



В рекомендациях указано, что праздничные мероприятия в День знаний 1 сентября можно организовать на открытом воздухе с разделением по классам или параллелям. При этом, родители на таких мероприятиях обязаны носить маски.



Перед открытием школы обязаны провести генеральную уборку и другие санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, а также, не менее, чем за 1 день до открытия уведомить об этом территориальный орган Роспотребнадзора.



Школы обязаны создать условия, чтобы избежать скопления учеников на входе, а также измерение температуры при входе в здание.



Также школы должны усилить режим дезинфекции, иметь запас одноразовых полотенец или электрополотенец для личной гигиены. Сотрудники пищеблоков должны использровать маски и перчатки.



За каждым классом должен быть закреплен кабинет для занятий, в котором будут проходить все уроки. Исключения могут быть сделаны только для занятий, требующих специального оборудования. На занятиях в спортивных залах, актовых залах и библиотеках может находится только один класс.



В каждой школе должны быть разработаны график посещения столовой, и расписание уроков, которые позволят минимизировать контакты между учениками разных классов.



Работу школьных кружков рекомендовано организовать на каникулах, а также в выходные и праздничные дни.



В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, школы должны быть готовы перейти на дистанционную форму изучения.