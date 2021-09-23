Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия начала подготовку к высадке человека на Луну, Роскосмос объявил тендер на проработку соответствующих задач, следует из материалов на портале госзакупок.



Тендер объявлен на изучение проблемных вопросов организации полета на Луну, по итогам которого должны быть составлены требования к технике, которая будет при этмо использоваться.



Требования должны быть разработаны к в том, что касается техники, обеспечивающей доставку космонавтов на Луну, так и к технологиям и оборудованию, которые будут обеспечивать работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны.



В документах указано, что выполнять полеты к Луне будут на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.



Победитель тендера обязан будет разработать требования к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, который должен будет высаживать космонавтов на поверхность земного спутника. Также должен быть разработан новый скафандр для работы на луне и создан его экспериментальный макет.



Помимо этого, предусмотрена разработка новых аптечек, и других средств защиты здоровья космонавтов, строительного лунохода, луномобиля (он будет негерметичным), обитаемого и энергетического модулей лунной базы, а также специального корабля для доставки грузов на Луну.



В дальнейшем планируется создание сверхтяжелой ракеты и более тяжелых пилотируемого транспортного и взлетно-посадочного кораблей.



Общая сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Первые результаты исследований должны быть предоставлены в конце 2022 года, а полностью лунная программа должна быть готова к ноябрю 2025 года. Высадить первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.