3 февраля. Mossovetinfo.ru – Росся начала разработку собственной вакцины от коронавируса 2019-nCoV, сообщила на брифинге вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, китайская сторона не предоставила российским ученым доступ к своим данным в области штамма вируса, поэтому российские специалисты вынуждены получать данные «из доступных источников».



При этом, вице-премьер отметила, что российские ученые взаимодействуют со специалистами Всемирной организации здравоохранения, и реагируют на рекомендации, предоставляемые ВОЗ.



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По последним официальным данным, заразившихся новым типом коронавируса в мире насчитывается уже более 17 тысяч человек, под подозрением в наличии вируса – более 21,5 тысячи человек. От нового вируса скончался уже 361 человек. В России на настоящий момент выявлено два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.