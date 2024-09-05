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В России     25.09.2024 20:43

Россия принципиально уточнила Основы в области ядерного сдерживания

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Теги:  Россия  Белоруссия  ядерное сдерживание  ядерные государства  агрессия  Основы государственной политики  Путин 

25 сентября — Mossovetinfo.ru — Агрессию против России любого государства при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ, сообщил Президент России Владимир Путин открывая в Кремле Заседание Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, сообщает пресс-служба Президента.

ИА МОССОВЕТ публикует стенограмму вступительного слова Президента на Заседании Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию.

«В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие, совещание так и называется – Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны.

Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов.

Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников.

Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям.

За последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с Президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету.

В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.

Давайте приступим к работе. Слово – Министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову».

Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, говоря о необходимости «принудить Россию к миру». По словам представителя Кремля, эта «фатальная ошибка» неизбежно будет иметь для Киева последствия.

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Теги: 
Россия  Белоруссия  ядерное сдерживание  ядерные государства  агрессия  Основы государственной политики  Путин 

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