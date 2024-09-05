25 сентября — Mossovetinfo.ru — Агрессию против России любого государства при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ, сообщил Президент России Владимир Путин открывая в Кремле Заседание Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, сообщает пресс-служба Президента
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ИА МОССОВЕТ публикует стенограмму вступительного слова Президента на Заседании Постоянного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию.
«В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие, совещание так и называется – Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов.
Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.
Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников.
Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
За последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.
Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.
На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с Президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету.
В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.
Давайте приступим к работе. Слово – Министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову».
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