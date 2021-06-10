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В России     10.06.2021 09:31

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами

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Теги:  авиасообщение  авиаперелеты  авиация 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Россия с 10 июня возобновляет официальное авиасообщение с восемью странами, которое было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

С 10 июня российским авиакомпаниям официально разрешено организовывать регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию, а также чартерные рейсы в Албанию.

Ранее, 2 июня, было возобновлено авиасообщение с Великобританией.

Помимо этого, разрешаются рейсы в немецкий Мюнхен (ранее были разрешены только рейсы в Берлин и Франкфурт). Увеличивается количество рейсов в в Афины, Белград, Каир, Доху, Баку, Ереван, Ташкент и Душанбе. Количество рейсов в Минск увеличивается до 10 в неделю.

Также расширяется железнодорожное сообщение с Белоруссией. В поездах «Ласточка» на маршруте Москва - Минск будет увеличено количество вагонов запускаются ежедневные поезда по маршрутам Москва - Полоцк и Москва - Гомель.

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Теги: 
авиасообщение  авиаперелеты  авиация 

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