Другие материалы
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В России
02.01.2021, 12:04
Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о будущих пенсиях
2 января. Mossovetinfo.ru - Россияне старше 45 лет начнут в 2021 году получать уведомления о размере будущих пенсий. Об этом сообщает «Российская газета». Уведомления будет рассылать пенсионный ф...
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В России
31.12.2020, 16:02
Путин выступил с самым длинным новогодним обращением
31 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил с самым длинным новогодним обращением к гражданам России. Оно длилось шесть минут. Обращение уже увидели жители Камчатки...
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В России
30.12.2020, 11:22
В РФ зафиксировано рекордное количество вылечившихся от COVID-19 за сутки за все время пандемии
30 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 29 235 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии, сообщает оперативный штаб. Такж...