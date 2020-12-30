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В России     02.01.2021 12:04

Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о будущих пенсиях

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Теги:  пенсии  ПФР 

2 января. Mossovetinfo.ru - Россияне старше 45 лет начнут в 2021 году получать уведомления о размере будущих пенсий. Об этом сообщает «Российская газета».

Уведомления будет рассылать пенсионный фонд. Они будут приходить раз в три года через портал государственных услуг.

В уведомлении будет указаны информация об отчислениях, примерном размере пенсии по старости и условия, при которых человек начнет получать пенсию.

Ранее сообщалось, что минимальный размер пенсии в Москве увеличился с 1 января.

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Теги: 
пенсии  ПФР 

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