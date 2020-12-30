В России 31.12.2020, 16:02 Путин выступил с самым длинным новогодним обращением

31 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил с самым длинным новогодним обращением к гражданам России. Оно длилось шесть минут. Обращение уже увидели жители Камчатки...