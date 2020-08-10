0 августа. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 10 августа возобновляются рейсы российских авиакомпаний в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан, сообщает РИА Новости.
В Анталью регулярные и частные авиарейсы из Москвы будут осуществлять «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Победа», «Икар», Red Wings, «Северный ветер2, Azur air, «Россия» и Ifly.
В Даламан рейсы из Москвы будут осуществлять S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Икар», «Северный ветер», Azur air и «Аэрофлот». В Бодрум можно будет улететь из Москвы самолетами Royal Flight, «Северного ветра», Azur air и «Аэрофлота».
Из Санкт-Петербурга в турецкие города будут летать самолеты компаний «Россия», «Северный ветер», Red Wings, Ifly и «Уральские авиалинии». Кроме того, «Северный ветер», Red Wings, Ifly и «Уральские авиалинии» будут осуществлять полеты в Турцию из Ростова-на-Дону.
Кроме того, с 10 августа возобновляют перелеты между Турцией и Россией турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Как и российские авиакомпании, они будут осуществлять перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с другими странами, приостановленное в апреле из-за пандемии коронавируса. Турция, а также Великобритания и Танзания стали первыми странами, с которыми было решено возобновить авиасообщение.
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