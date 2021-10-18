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В России     18.10.2021 13:58

Рост экономики России остановился

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Теги:  Россия  экономика  рост  Госдума  Решетников  Путин  ЦБ 

18 октября. Mossovetinfo.ru -В 2021 году в России темпы роста ВВП не превысят 4,2 %, "деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало". Об Этом 18 октября заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"С учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2 %. (...) В последние два месяца, мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию. Ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы может рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — сказал Решетников.

В конце сентября 2021 года Президент России Владимир Путин объявил о восстановлении российской экономики и полном преодолении спада, вызванного коронавирусом.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - заявил президент России в ходе совещания с членами правительства и руководством Центробанка.

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Теги: 
Россия  экономика  рост  Госдума  Решетников  Путин  ЦБ 

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