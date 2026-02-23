 
Актуальные темы: переговоры
В России     24.02.2026 11:21

Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  отчет  Правительство  Мишустин  Володин  встреча  тарифы  ЖКХ 

24 февраля — Mossovetinfo.ru — В преддверии отчета Правительства в Государственной Думе о работе за 2025 год, запланированного на 25 февраля, состоялась встреча главы Правительства Михаила Мишустина с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба Госдумы.

Накануне отчета в Госдуме прошли встречи с фракциями, обсуждались вопросы, которые волнуют граждан, отметил Володин

Среди них, как указал Председатель ГД, — вопросы, связанные со сферой ЖКХ и ростом тарифов.

«Мы вместе с Правительством ищем решение, учитывая, что это компетенция региональных органов власти. Но со своей стороны считаем неправильным стоять и наблюдать, как эти процессы происходят. Особенно в ряде регионов рост тарифов чрезмерный, мы считаем. И поэтому вместе вышли с инициативой внести изменения в законодательство, наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу. Это, на наш взгляд, позволит взять под контроль ситуацию и не допустить в будущем перегибов», — сказал Володин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  отчет  Правительство  Мишустин  Володин  встреча  тарифы  ЖКХ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

07:01 Происшествия Сегодня неизвестный подорвал сотрудников Госавтоинспекции и себя на площади Савеловского вокзал

06:21 В России Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму - РГ

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

07:56 Город (Москва и область) 25 БПЛА, летевших на Москву, было перехвачено и уничтожено ПВО накануне с 14.00 до 23.00 мск

Актуальные материалы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

12:45 Власть ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

20:48 Общество 17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

10:49 Происшествия В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru