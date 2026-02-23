Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

24 февраля — Mossovetinfo.ru — В преддверии отчета Правительства в Государственной Думе о работе за 2025 год, запланированного на 25 февраля, состоялась встреча главы Правительства Михаила Мишустина с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба Госдумы.



Накануне отчета в Госдуме прошли встречи с фракциями, обсуждались вопросы, которые волнуют граждан, отметил Володин



Среди них, как указал Председатель ГД, — вопросы, связанные со сферой ЖКХ и ростом тарифов.



«Мы вместе с Правительством ищем решение, учитывая, что это компетенция региональных органов власти. Но со своей стороны считаем неправильным стоять и наблюдать, как эти процессы происходят. Особенно в ряде регионов рост тарифов чрезмерный, мы считаем. И поэтому вместе вышли с инициативой внести изменения в законодательство, наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу. Это, на наш взгляд, позволит взять под контроль ситуацию и не допустить в будущем перегибов», — сказал Володин.