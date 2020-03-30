30 марта. Mossovetinfo.ru – Калининградская область по примеру Москвы и Московской области вводит с 31 марта режим самоизоляции в связи с коронавирусом, об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.



Кроме того, с полудня 30 марта режим самоизоляции введен на всей территории Мурманской области. Ранее такой режим был введен в двух городах области: в Апатитах и Кировске.



29 марта Собянин подписал указ об ограничении передвижения по городу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Позднее ограничение передвижения по региону были введены в Московской области.



Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам российских регионов проработать вопрос введения дополнительных ограничительных мер по примеру Москвы и Московской области.