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В России
22.05.2018, 13:13
РЖД предложили создать черный список железнодорожных дебоширов
22 мая. Mossovetinfo.ru – РЖД предлагает вносить в черный список на год железнодорожных дебоширов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Предлагается на...
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В России
22.05.2018, 11:46
Банк России выпустил памятную банкноту к ЧМ-2018
22 мая. Mossovetinfo.ru – Центробанк выпустил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте Банка России. Банкно...
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В России
22.05.2018, 11:27
ГД РФ приняла закон о контрсанкциях против США и ряда других стран
22 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон о санкциях против США и других недружественных государств, сообщает Интерфакс. По ...