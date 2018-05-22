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В России     22.05.2018, 13:13

РЖД предложили создать черный список железнодорожных дебоширов

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Теги:  РЖД  черные списки  дебоширы  безопасность 

22 мая. Mossovetinfo.ru – РЖД предлагает вносить в черный список на год железнодорожных дебоширов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

Предлагается на год запрещать дебоширам пользоваться услугами РЖД. Через год ограничения могут быть сняты. По словам Белозерова, соответствующие предложения уже подготовлены, но требуют доработки. В частности, предлагается законодательно прописать невозможность отказа гражданину в осуществлении поездки, если у него нет другой альтернативы.

Ранее был одобрен пакет законов, который позволяет авиакомпаниям включать дебоширов в черные списки и отказывать им в перевозке.


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Теги: 
РЖД  черные списки  дебоширы  безопасность 

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