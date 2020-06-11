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В России     11.06.2020 16:19

РЖД в конце июня вернут в расписание все «Сапсаны»

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Теги:  РЖД  расписание  Сапсан 

11 июня. Mossovetinfo.ru – С 24 июня в расписание возвращаются все поезда «Сапсан», отмененные из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте РЖД.  В расписании будут восстановлены «Сапсаны», которые будут совершать до 30 рейсов в сутки.

В начале апреля из-за распространения коронавируса в России было отменено более 100 внутрироссийских поездов дальнего следования. На маршруте Москва – Санкт-Петербург было оставлено 4 пары «Сапсанов» в сутки.


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Теги: 
РЖД  расписание  Сапсан 

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