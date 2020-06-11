11 июня. Mossovetinfo.ru – С 24 июня в расписание возвращаются все поезда «Сапсан», отмененные из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте РЖД. В расписании будут восстановлены «Сапсаны», которые будут совершать до 30 рейсов в сутки.



В начале апреля из-за распространения коронавируса в России было отменено более 100 внутрироссийских поездов дальнего следования. На маршруте Москва – Санкт-Петербург было оставлено 4 пары «Сапсанов» в сутки.