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В России     05.03.2019 15:13

РЖД запустили сервис поиска забытых в поездах вещей

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Теги:  РЖД  сервисы  забытые вещи 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Компания РЖД запустила сервис поиска вещей, оставленных пассажирами в поездах дальнего следования, сообщается на официальном сайте РЖД.

Сервис запущен на официальном сайте ОАО «РЖД». Поиск забытых вещей будет возможен в течение 30 дней с момента начала поездки. Новый сервис призван значительно облегчить и ускорить поиск забытых вещей.

Для поиска забытых вещей необходимо оставить электронную заявку, в которой нужно будет указать имя, номер билета, и четыре последние цифры документа, по которым был оформлен билет. Также необходимо указать свой номер телефона и адрес электронной почты. В заявке необходимо оставить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они могли быть забыты. Если забытые вещи будут обнаружены, пассажиру будет предложено идентифицировать их по фотографии.


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Теги: 
РЖД  сервисы  забытые вещи 

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