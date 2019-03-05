5 марта. Mossovetinfo.ru – Компания РЖД запустила сервис поиска вещей, оставленных пассажирами в поездах дальнего следования, сообщается на официальном сайте РЖД.



Сервис запущен на официальном сайте ОАО «РЖД». Поиск забытых вещей будет возможен в течение 30 дней с момента начала поездки. Новый сервис призван значительно облегчить и ускорить поиск забытых вещей.



Для поиска забытых вещей необходимо оставить электронную заявку, в которой нужно будет указать имя, номер билета, и четыре последние цифры документа, по которым был оформлен билет. Также необходимо указать свой номер телефона и адрес электронной почты. В заявке необходимо оставить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они могли быть забыты. Если забытые вещи будут обнаружены, пассажиру будет предложено идентифицировать их по фотографии.