7 июня. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские авиакомпании могут возобновить авиаперелеты с 15 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам источника, международное авиасообщение может быть открыто, если будет наблюдаться стабильная позитивная динамика по сокращению заболеванием коронавирусом, и при соблюдении санитарных правил на борту.
Вначале планируется открыть авиасообщение со странами ЕврАзЭС и СНГ. Затем авиасообщение может быть постепенно восстановлено и с другими странами.
Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами.
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