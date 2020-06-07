7 июня. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские авиакомпании могут возобновить авиаперелеты с 15 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По словам источника, международное авиасообщение может быть открыто, если будет наблюдаться стабильная позитивная динамика по сокращению заболеванием коронавирусом, и при соблюдении санитарных правил на борту.



Вначале планируется открыть авиасообщение со странами ЕврАзЭС и СНГ. Затем авиасообщение может быть постепенно восстановлено и с другими странами.



Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами.