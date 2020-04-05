5 апреля. Mossovetinfo.ru – С 6 апреля РЖД временно отменяет поезда, следующие из российских городов в Калининград через территории Литвы и Белоруссии, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».



Данное решение принято в связи с вводом в России и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.



Ранее в РЖД сообщили об отмене с 7 апреля 53 поездов дальнего следования, курсирующих в России.