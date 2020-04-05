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В России     05.04.2020 14:29

С 6 апреля РЖД временно отменяет поезда до Калининграда

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Теги:  РЖД  Калининград  отмена поездов 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – С 6 апреля РЖД временно отменяет поезда, следующие из российских городов в Калининград через территории Литвы и Белоруссии, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Данное решение принято в связи с вводом в России и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее в РЖД сообщили об отмене с 7 апреля 53 поездов дальнего следования, курсирующих в России.


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Карта места

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Теги: 
РЖД  Калининград  отмена поездов 

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