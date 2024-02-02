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В России     04.02.2024 09:48

Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

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Теги:  IT-ипотека  СБЕР  лимит 

4 февраля — Mossovetinfo.ru — «Сбер» прекратил принимать заявки на оформление кредитов по государственной программе для IT-специалистов. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса для подачи заявки на ипотечный кредит банка «Домклик»(сервис «Сбера»).

«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», – говорится на сайте.

Завершение приема заявок на IT-ипотеку связано с тем, что «Сбер» исчерпал по ней лимиты, сообщают СМИ.

За 10 месяцев 2023 года специалисты в сфере информационных технологий получили в Московском банке Сбербанка 3,1 тыс. ипотечных кредитов (в 5,6 раз больше, чем за весь 2022 год) на общую сумму свыше 32,9 млрд рублей, - сообщили ИА "Моссовет" 30 ноября 2023 года в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

Доля «IT-ипотеки» в общем объеме ипотечного кредитования от Сбера превысила в столице 9,7%.


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Теги: 
IT-ипотека  СБЕР  лимит 

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