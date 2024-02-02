4 февраля — Mossovetinfo.ru — «Сбер» прекратил принимать заявки на оформление кредитов по государственной программ...

3 февраля — Mossovetinfo.ru — Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Рос...

2 февраля — Mossovetinfo.ru — В России «к оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на ко...