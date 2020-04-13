13 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, в России появились новые схемы мошенничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.



Мошенники обзванивают граждан и предлагают им получить компенсации за ущерб от коронавируса, пытаясь, таким образом, получить доступ к данным банковских карт граждан.



Кроме того, мошенники сообщают о том, что человек контактировал с больным коронавирусной инфекцией и предлагают пройти платный анализ на коронавирус. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.



Еще одним способом мошенничества стала продажа пищевых добавок под видом дорогих лекарств от коронавируса.



Ранее о новых способах мошенничества с использованием темы коронавируса сообщил Центробанк России.