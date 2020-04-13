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В России     13.04.2020 09:17

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

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Теги:  коронавирус  мошенничество  Сбербанк 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, в России появились новые схемы мошенничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Мошенники обзванивают граждан и предлагают им получить компенсации за ущерб от коронавируса, пытаясь, таким образом, получить доступ к данным банковских карт граждан.

Кроме того, мошенники сообщают о том, что человек контактировал с больным коронавирусной инфекцией и предлагают пройти платный анализ на коронавирус. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.

Еще одним способом мошенничества стала продажа пищевых добавок под видом дорогих лекарств от коронавируса.

Ранее о новых способах мошенничества с использованием темы коронавируса сообщил Центробанк России.


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Теги: 
коронавирус  мошенничество  Сбербанк 

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