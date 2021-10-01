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В России     01.10.2021 10:53

Сбербанк с 1 октября повысил базовые ставки по ипотеке

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Теги:  Сбербанк  ипотека  кредиты  ставки 

1 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября Сбербанк повысил на 0,4% базовые ставки по ипотечным кредитам, сообщается на официальном сайте банка.

Таким образом, ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке теперь можно взять под 8,4% годовых. Ипотека на покупку жилья на вторичном рынке выросла с 8,1 до 8,5% годовых, ставка по ипотеке на покупку жилья для молодых семей на вторичном рынке - с 7,7 до 8,1% годовых.

Кроме того, выросла ставка по рефинансированию ипотеки, взятой в другом банке. Ранее она составляла 7,9%, теперь выросла до 8,2%

Получить ипотеку на новых условиях смогут граждане, имеющие зарплатную карту Сбербанка, при наличии первоначального взноса в 20% от стоимости квартиры, страхования жизни и жилья и при электронной регистрации сделки. Кроме того, покупать жилье заемщики должны будут на сайте сервиса «ДомКлик». При покупке жилья с помощью других инструментов, ставка по ипотеке вырастет еще на 0,3%.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка. При этом, в августе стало известно, что российские банки резко снизили уровень одобрения ипотечных кредитов.

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Теги: 
Сбербанк  ипотека  кредиты  ставки 

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