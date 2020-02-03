3 февраля. Mossovetinfo.ru – Гидролог Сергей Борщ назначен новым руководителем Гидрометцентра России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности Гидрометцентра, научного руководителя организации Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, Борщ работает в Гидрометцентре на протяжении 35 лет и является лучшим гидрологом-прогнозистом России. До последнего времени Борщ занимал должность заместителя директораГидрометцентра.
Сам Вильфанд с понедельника, 3 февраля прекращает исполнять обязанности главы Гидрометцентра и возвращается к работе научного руководителя организации.
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