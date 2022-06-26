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В России     26.06.2022 11:53

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в спецоперации на Украине

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Теги:  Шойгу  спецоперация 

26 июня. Mossovetinfo.ru - Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине, вручил государственные награды «российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции», сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Министр обороны на командных пунктах российских группировок заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях, уделил внимание вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий и «созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих».

Напомним, что 29 марта 2022 года на селекторном совещании Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новобранцев, которых призовут на срочную военную службу этой весной, ни в какие горячие точки направлять не будут.

Ниже, скрин с видео на сайте Минобороны РФ.


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Теги: 
Шойгу  спецоперация 

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