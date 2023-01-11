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В России     11.01.2023 18:49

Шойгу произвел новые назначения руководства Специальной военной операцией

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Теги:  Минобороны России  Шойгу  Генштаб  СВО  назначения  Герасимов  Суровикин  Ким 

11 января, Mossovetinfo.ru - 11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией, сообщает Минобороны в своем аккаунте в VK.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - говорится в сообщении.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", также сообщает Минобороны РФ.

Утром 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

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Теги: 
Минобороны России  Шойгу  Генштаб  СВО  назначения  Герасимов  Суровикин  Ким 

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