9 ноября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в России остается очень напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.



По данным Роспотребнадзора, ситуация с распространением коронавируса улучшается только в 2 регионах страны, еще в 46 отмечается стабилизация. В 33 регионах заболеваемость растет.



Попова также заявила, что в регионах, где рост заболеваемости выше, чем в среднем по стране, необходимо вводить более жесткие ограничения. При этом, по словам Поповой, в некоторых регионах дополнительные ограничения не вводятся несмотря на то, что есть абсолютно четкие показания для их введения.



По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом превышает средние значения по стране в следующих регионах:



Магаданская область, Архангельская область, Сахалинская область, Ульяновская область, Костромская область, Иркутская область, Пензенская область, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Хакасия, Республика Коми, Забайкальский край.



Глава Роспотребнадзора также заявила, что в ряде регионов, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает средний по России, более 50% населения не носят маски в общественном транспорте или при посещении торговых центров.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России было выявлено 21 798 новых случаев заражения коронавирусом - максимальный суточный прирост числа заболевших за все время пандемии.