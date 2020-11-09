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В России     09.11.2020 15:19

Ситуация по коронавирусу ухудшается в 33 регионах - Роспотребнадзор

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Теги:  Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Ситуация с распространением коронавируса в России остается очень напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, ситуация с распространением коронавируса улучшается только в 2 регионах страны, еще в 46 отмечается стабилизация. В 33 регионах заболеваемость растет.

Попова также заявила, что в регионах, где рост заболеваемости выше, чем в среднем по стране, необходимо вводить более жесткие ограничения. При этом, по словам Поповой, в некоторых регионах дополнительные ограничения не вводятся несмотря на то, что есть абсолютно четкие показания для их введения.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом превышает средние значения по стране в следующих регионах:

Магаданская область, Архангельская область, Сахалинская область, Ульяновская область, Костромская область, Иркутская область, Пензенская область, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Хакасия, Республика Коми, Забайкальский край.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что в ряде регионов, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает средний по России, более 50% населения не носят маски в общественном транспорте или при посещении торговых центров.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России было выявлено 21 798 новых случаев заражения коронавирусом - максимальный суточный прирост числа заболевших за все время пандемии.


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Теги: 
Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус 

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