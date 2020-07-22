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В России     22.07.2020 19:36

Случай повторного заражения коронавирусом зарегистрирован в России

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Теги:  Covid-19  коронавирус  повторно 

22 июля, Mossovetinfo.ru - Во Владимирской области выявили случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области.

"Один из медиков [региона] заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз", - сказал глава региона Владимир Сипягин в ходе прямого эфира "ВКонтакте".
Дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.

Пресс-служба Минздрава России сообщада: «повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека».

В начале июля главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что коронавирус недостаточно изучен, поэтому рано говорить о том, что переболевшие коронавирусом не заразятся вновь.

По последним данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России за последние сутки зарегистрировали 5 тыс. 862 случая коронавирусной инфекции, из них 638 - в столице.

Напомним, что на минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу примерно у 60% жителей.


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Теги: 
Covid-19  коронавирус  повторно 

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