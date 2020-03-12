12 марта. Mossovetinfo.ru – Снижение курса рубля в целом незначительно скажется на закупке лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава РФ Дмитрия Костенникова.



По словам Костенникова, цены по уже заключенным контрактам меняться не будут, однако для закупок лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших Минздраву придется изыскивать дополнительные средства.



9 марта на фоне обвала мировых цен на нефть произошло резкое снижение курса рубля по отношению к европейской и американской валютам. Впервые с 2016 года доллар подорожал до 75 рублей, а евро – до 85 рублей.