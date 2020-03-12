12 марта. Mossovetinfo.ru – Снижение курса рубля в целом незначительно скажется на закупке лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава РФ Дмитрия Костенникова.
По словам Костенникова, цены по уже заключенным контрактам меняться не будут, однако для закупок лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших Минздраву придется изыскивать дополнительные средства.
9 марта на фоне обвала мировых цен на нефть произошло резкое снижение курса рубля по отношению к европейской и американской валютам. Впервые с 2016 года доллар подорожал до 75 рублей, а евро – до 85 рублей.
10:11 Власть Мосгордума 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ
10:09 Происшествия Мужчина до смерти избил свою мать в квартире на северо-западе Москвы
09:52 В России Снижение курса рубля может незначительно сказаться на закупке лекарств - Минздрав
09:44 В мире Предсказавший кризис 2008 года экономист прогнозирует еще более серьезный кризис
09:37 В мире В Италии закроют все бары, рестораны и большинство магазинов
20:24 Власть Россия с 13 марта ограничит авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса
14:29 Происшествия Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи
08:41 Общество Какой будет погода в Москве с 10 по 15 марта
12:04 Власть За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы
09:41 Город (Москва и область) В Москве началась проработка концепции временного инфекционного центра