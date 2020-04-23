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В России     23.04.2020 13:03

Собираемость платежей за ЖКХ резко упала на фоне коронавируса

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Теги:  ЖКХ  оплата  задолженности  коронавирус 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – В России на фоне распространения коронавируса резко упала собираемость платежей по ЖКХ, сообщил в эфире телеканала РБК глава Минстроя Владимир Якушев.

Среди населения оплата услуг ЖКХ сократилась примерно 30%, а среди предприятий и организаций – на 45-50%.

Якушев выразил надежду, что в следующем месяце собираемость коммунальных платежей вырастет, однако признал, что такого уровня, какой был до пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции достигнуть не удастся.

Якушев также сообщил, что Минстрой готовит антикризисный план в сфере ЖКХ. Однако, отвечая на вопрос о том, могут ли быть ограничены тарифы на ЖКХ заявил, что все решения по поддержке населения должны быть оправданы, а хорошо работающая система ЖКХ возможна только тогда, когда она хорошо финансируется.

По данным Минстроя к началу текущего года общий объем задолженности в ЖКХ составлял 1,3 триллиона рублей. Большая часть задолженности приходится на население, управляющие компании и ТСЖ – 810 миллиардов рублей. 60 миллиардов задолжали бюджетные организации, более 400 миллиардов – прочие потребители.


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Теги: 
ЖКХ  оплата  задолженности  коронавирус 

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