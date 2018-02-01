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В России     01.02.2018 16:44

Собянин призвал прийти на выбора президента России.

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Теги:  выборы  выборы-2018  Сергей Собянин  Собяннн  выборы президента России  выборы президента-2018 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал прийти на выбора президента России.

«Это момент, на котором проверяется, насколько мы зрелое общество. Огромный список: можете выбирать правых, можете выбирать левых - есть кого выбрать, но нужно прийти и проголосовать», - сказал Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

Выборы президента России 18 марта.

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Теги: 
выборы  выборы-2018  Сергей Собянин  Собяннн  выборы президента России  выборы президента-2018 

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