Собянин призвал прийти на выбора президента России.

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал прийти на выбора президента России.



«Это момент, на котором проверяется, насколько мы зрелое общество. Огромный список: можете выбирать правых, можете выбирать левых - есть кого выбрать, но нужно прийти и проголосовать», - сказал Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».



Выборы президента России 18 марта.