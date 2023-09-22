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В России     28.09.2023 16:37

Состоялась рабочая встреча Путина с главой Чечни Кадыровым

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Теги:  Путин  Кадыров  встреча  вопросы  СВО  Чечня  развитие 

27 сентября — Mossovetinfo.ru — Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы договаривались увидеться сегодня, поговорить по ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря Вам, Вашей команде, – уверенно люди работают, – и хорошему взаимодействию с Правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьёзных задач, программ, о которых Вы сами всё время говорите. Знаю, что Вы подготовили список вопросов, которые хотели бы обсудить. Пожалуйста", - сказал Путин в начале встречи.

"Я хотел бы до того, как начать про республику, (сказать - ред.) о том, чем мы занимались с начала СВО и по сегодняшний день. Похвастаться даже хотели – и гуманитарным направлением, и боевым. Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки «Абрамсы» не страшны нам.
Также, по словам Кадырова, решаются все вопросы мобилизованных, что позволяет поддерживать хороший дух бойцов.

"А так сегодня у бойцов дух хороший. Я иногда заглядываю – как, что. Абсолютно все их вопросы решаем – никаких проблем у них нет: связь, техника. Мы с начала ( СВО - ред.) и по сегодняшний день купили 1100 с чем-то машин, из них 100 с чем-то – бронированные машины. От республики мы даже другим тоже помогаем – это наше общее дело, поэтому мы вместе должны выиграть".

По словам Кадырова "создали пять полков и три батальона за это время в республике, и они все сегодня на СВО занимаются", и "весь народ Вас поддерживает".

Рамзан Кадыров также в своем telegram-канале сообщил о встрече с Путиным и, что "наряду с федеральными выплатами мы дополнительно установили единовременные выплаты мобилизованным и добровольцам из нашей республики. Более двадцати трёх тысяч тонн гуманитарной помощи нашим бойцам и населению освобождённых территорий направлено Региональным общественным фондом имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова".

"Мы также обсудили перспективные планы и достижения региона. Глава государства отметил положительную динамику в развитии региона в этом направлении. Было очень приятно слышать теплые слова в адрес нашей команды. Я подробно доложил о социально-экономической ситуации в республике и озвучил несколько вопросов, в решении которых нам нужна помощь федерального центра. Глава государства пообещал помочь в решении каждого", - сообщил Кадыров.

"Да, были другие вопросы, которые были подняты на встрече. Об этом чуть позже", - также сообщал Кадыров в своем telegram-канале.

Фото - сайт Кремля


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Теги: 
Путин  Кадыров  встреча  вопросы  СВО  Чечня  развитие 

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