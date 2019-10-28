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В России     28.10.2019 10:38

Стала известна стоимость проезда трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург

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Теги:  дороги  Москва  Санкт-Петербург  тарифы 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сообщают «Известия», со ссылкой на приказ компании «Автодор».

В среднем проехать от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за 1,3-2 тысячи рублей в зависимости от дня недели и наличия транспонденра.

Траты автомобилистов будут различаться в зависимости от категории автомобиля и участка трассы. Так, проехать на автомобиле 1-й категории (высота до 2 метро) и на мотоцикле от Москвы до Твери в выходной день можно будет за 870 рублей при условии расчета наличными. В то же время дорога от Твери до Санкт-Петербурга можно будет за 1150 рублей. Использование транспондера позволит водителям заплатить меньше.

Автомобилям 2-й категории (машины выше 2 метров, пикапы, мини-фургоны) проезд от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется в 2030 рублей, с транспондером –– 1521 рубль. Машинам 3-й и 4-й категории (грузовики и автобусы), проезд по трассе обойдется соответственно в 2710 и 3980 рублей при оплате наличными и в 2106 и 3188 рублей соответственно при использовании транспондера.

Также сообщается, что проезд в выходные дни будет стоить дороже, чем в будние дни. Дополнительный доход от повышенной платы в выходные дни будет направлен на развитие придорожной инфраструктуры и «пользовательских сервисов».

Открыть движение по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург планируется в ноябре. Общая протяженность трассы составляет 670 километров, из них протяженность платных участков – 606,7 километра. Трасса проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Поездка по трассе займет в среднем порядка 5,5 часа.


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Теги: 
дороги  Москва  Санкт-Петербург  тарифы 

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