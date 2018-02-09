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В России     09.02.2018 08:53

Суд отправил экс-губернатора Сахалина Хорошавина на 13 лет в колонию

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Теги:  Сахалин  Хорошавин  суд  приговор  колония 

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - К 13 годам заключения в колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей приговорен Южно-Сахалинским городским судом бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года по делу о получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов. У губернатора Сахалинской области в ходе обысков было изъято более миллиарда рублей. «О масштабах мздоимства этого высокопоставленного чиновника можно судить даже по сумме наличных денег, изъятых у него в ходе обыска, а это около миллиарда рублей в разных валютах. Помимо этого в ходе этих обысков также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 миллионов», - сообщал официальный представитель СКР.


Суд 9 февраля признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. По данным следствия, общая сумма взяток составила 522 млн рублей.

Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых оказались бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, экс-советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.

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Теги: 
Сахалин  Хорошавин  суд  приговор  колония 

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