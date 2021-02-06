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В России     06.02.2021 10:58

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал глухонемого за выкрикивание лозунгов во время протестов - Венедиктов

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Теги:  Санкт-Петербург  суд  глухонемой  лозунги 

6 февраля. Mossovetinfo.ru - Суд Санкт-Петербурга оштрафовал глухонемого за выкрикивание лозунгов во время протестов, сообщил 6 февраля в своих аккаунтах в соцсетях главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"Суд Санкт-Петербурга признал глухонемого виновным и установил, что он выкрикивал лозунги во время протестов, назначил штраф 5 тысяч рублей", - сообщил А.Венедиктов. "И это не шутка", - добавил главный редактор "Эхо Москвы".

Как отмечают в комментах под данным сообщением Венедиктова, - "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью"...

Как сообщало ранее ИА МОССОВЕТ, за десять дней, с 23 января по 2 февраля, Московские суды назначили 972 административных ареста. Также московские суды в отношении участников несогласованных акций в столице назначили 1 232 штрафа. За это время из 4 854 дел по статье 20.2 КоАП РФ рассмотрены 2 169 дел.


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Теги: 
Санкт-Петербург  суд  глухонемой  лозунги 

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