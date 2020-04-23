23 апреля. Mossovetinfo.ru – Мессенджер Telegram заблокирован в России по решению суда, однако де-факто ситуация другая, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Есть соответствующее решение суда, на основе которого и были предприняты действия по блокировке. Но вы правы, действительно, ситуация де-факто иная, но от каких-то комментариев я воздержусь», - сказал Песков.



Ранее стало известно, что депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов разработали законопроект, который запрещает блокировку ресурсов «официальными сервисами» распространения официальной информации, являющихся (в том числе мессенджера Telegram), в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Законопроект депутаты разработали в связи с тем, что несмотря на решение суда, мессенджер по-прежнему доступен российским пользователям, и используется в том числе официальными органами для информирования населения.