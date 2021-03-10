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В России
11.03.2021, 09:50
ЦБ назвал регионы, в которых можно сохранить льготную ипотеку
11 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» назвала российские регионы, в которых можно продлить программу льготной ипотеки. По расчетам Центробанка, ...
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В России
10.03.2021, 22:42
Сергей Миронов призвал бороться с продовольственной инфляцией, а не пытаться ее скрыть
10 марта. Mossovetinfo.ru - Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов призвал исполнительную власть бороться с продовольственной инфляцией, а не пытаться ее скрыть. «Перед нами очеред...
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В России
10.03.2021, 17:49
Попова: в России нет необходимости вакцинировать детей от коронавируса
10 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не проводится вакцинации детей от коронавируса, так как в этом нет необходимости, сообщает РИА Новости. ...