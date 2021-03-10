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В России     11.03.2021 09:50

ЦБ назвал регионы, в которых можно сохранить льготную ипотеку

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  Эльвира Набиуллина  ипотека  льготная ипотека 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» назвала российские регионы, в которых можно продлить программу льготной ипотеки.

По расчетам Центробанка, продлить программу льготной ипотеки можно в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, на Алтае, в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, в Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях.

По словам Набиуллиной, в указанных регионах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому продление программы льготной ипотеки не будет иметь негативного эффекта.

Ранее Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  Эльвира Набиуллина  ипотека  льготная ипотека 

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