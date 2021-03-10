В России 10.03.2021, 17:49 Попова: в России нет необходимости вакцинировать детей от коронавируса

10 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не проводится вакцинации детей от коронавируса, так как в этом нет необходимости, сообщает РИА Новости. ...