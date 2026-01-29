Другие материалы
В России
11.02.2026, 21:04
ЦБ определил процедуру отказа от зачисления на счет перевода от мошенников
11 февраля — Mossovetinfo.ru — Банк России определил процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенни...
В России
07.02.2026, 08:38
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства билетную систему Leonardo - РБК
7 февраля — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственн...
В России
29.01.2026, 18:21
Аукцион по продаже Домодедово выиграла структура Шереметьево
29 января — Mossovetinfo.ru — Аукцион по продаже аэропорта Домодедово выиграла структура Шереметьево, предложив 66,1 ...