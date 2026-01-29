 
Актуальные темы: переговоры
В России     11.02.2026 21:04

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления на счет перевода от мошенников

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Банк России определил процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе и будет мониторить исполнение банками рекомендаций, - сообщается в пресс-релизе регулятора.

Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Эти рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных регулятора.

Также банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов – физических лиц об отказе от зачисления средств – например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк.

«Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных», - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Банку, получившему заявление гражданина об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика, а кредитной организации плательщика – зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить в Банк России соответствующую информацию. Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.

