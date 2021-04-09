ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка»

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Центральный банк России приказом от 9 апреля отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 марта 2021 года, «Нефтепромбанк» занимал 201-е-е место в банковской системе РФ.



«Нефтепромбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.