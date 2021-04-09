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В России     09.04.2021 09:40

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Центральный банк России приказом от 9 апреля отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 марта 2021 года, «Нефтепромбанк» занимал 201-е-е место в банковской системе РФ.

«Нефтепромбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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