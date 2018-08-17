17 августа. Mossovetinfo.ru – Центральный банк РФ отозвал с 17 августа лицензию у «Московского вексельного банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.



На 1 августа, банк занимал 419-е место в банковской системе Российской Федерации.



«Московский вексельный банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.