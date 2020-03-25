25 марта. Mossovetinfo.ru – Центробанк направил банками письмо, в котором рекомендовал оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых был диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Кроме того, гражданам, у которых выявлено заражение коронавирусом, в особом порядке могут реструктуризировать долги по кредитам и отменить начисленные неустойки.



Письмо направлено не только в банки, но также в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и страховые компании.



При этом ипотечные каникулы могут повторно предоставить даже тем гражданам, которые уже однажды воспользовались правом на них.



Общение между банками и заемщиками должно проходить по телефону. Заемщики обязаны будут предоставить все необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие диагноз, после выздоровления.



Заемщики могут обратиться в банк и после выздоровления. В такой ситуации ЦБ РФ рекомендует банкам отменить начисленную неустойку по кредиту. Кроме того, данные направленные в бюро кредитных историй, не должны ухудшить кредитную историю такого заемщика.



Страховым компаниям рекомендовано отсрочить платежи заболевшим коронавирусом клиентам, и не начислять им неустойку за нарушение положений договора.