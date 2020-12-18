18 декабря. Mossovetinfo.ru - Центробанк России перенес отложил до 1 июля 2021 года дату, с которой пенсии и другие социальные выплаты можно будет перечислять только на карты платежной системы «Мир» сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
Первоначально перевод выплат пенсий и соцвыплат на карты национальной платежной системы был запланирован на 1 июля текущего года, затем он был продлен до 1 октября, затем - до конца текущего года.
Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал банкам организовать взаимодействие с лицами, получающими пенсии и соцвыплаты на платежные карты, для выпуска им карт системы «Мир» и возможной их доставки.
Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал банкам, в случае истечения у таких клиентов срока действия банковских карт других платежных систем, продлить их действие до 1 июля 2021 года. При этом, клиентов необходимо уведомить о возможности «отказаться (в случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек».
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