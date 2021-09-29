30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мошенники могут воспользоваться поэтапным изменением бумажных денег, сообщает РИА Но...

30 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заболевания коронавирусом скончались 867 чело...