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В России
30.09.2021, 19:02
Центробанк предупредил о возможном мошенничестве с обменом денег
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мошенники могут воспользоваться поэтапным изменением бумажных денег, сообщает РИА Но...
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В России
30.09.2021, 12:22
В России третий день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19
30 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заболевания коронавирусом скончались 867 чело...
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В России
29.09.2021, 13:26
ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы VIII созыва
29 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком принял постановление принял решение о регистрации депутатов Госдумы VIII...