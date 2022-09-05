Центробанк расширил тарифный коридор на ОСАГО

5 сентября. Mossovetinfo.ru — С 13 сентября изменится тарифный коридор для расчета ОСАГО, новые правила расчета ОСАГО опубликовано на официальном сайте ЦБ РФ.



Согласно новым правилам, тарифный коридор будет расширен на 26% в обе стороны для большинства автовладельцев, и на 17,8% для общественного транспорта.



Таким образом базовая цена ОСАГО для легковых автомобилей составит от 1,6 до 7,5 тысячи рублей (сейчас 2,2-5,9 тысячи), для мопедов и мотоциклов от 0,3 до 2,5 тысячи рублей (сейчас 0,4—2 тысячи), для такси от 1,5 до 15,7 тысячи рублей (сейчас 2—12,5 тысячи). Для общественного транспорта ценовой коридор изменится с 3,7–7,7 тысячи рублей до 3–9,1 тысячи.



Решение об изменении тарифов было принято после того, как стоимость запчастей выросла на 30%. Однако в ЦБ РФ и Российском союзе страховщиков утверждают, что цены на ОСАГО вырастут только для неаккуратных водителей, которые часто попадают в ДТП. Дисциплинированные водители, наоборот смогут платить меньше.