28 августа. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в России могут вырасти цены на мороженое или сократиться его ассортимент, об этом участники рынка предупредили Минсельхоз, сообщают «Известия».



Повышение стоимости и сокращение ассортимента могут произойти из-за того, что с января 2021 года станет обязательной маркировка мороженого, в том числе весом менее 100 граммов. Производителям придется нести дополнительные затраты.



Мороженое является низкоприбыльным товаром, затраты производителей на маркировку не окупятся. Таким образом, введение обязательной маркировки обернется убытками для производителей.



Маркировка продукции вводится для того, чтобы сократить долю нелегальных товаров на рынке, оставив лишь легальную продукцию. Однако, в производстве мороженого доля контрафакта ничтожна.



По мнению производителей, введение обязательной маркировки мороженого с учетом затрат производителей, операционных и логистических расходов, а также затрат торговых сетей, приведет к тому, что конечная цена вырастет на 25-30%.



В связи с этим производители просят исключить из системы маркировки мороженое весом менее 100 граммов.