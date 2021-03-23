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В России     23.03.2021 12:17

Twitter после замедления работы начал удалять запрещенный контент - Роскомнадзор

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  контент  удаление 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Руководство Twitter после замедления работы соцести в России начало удалять незаконный контент, однако темпы удаления запрещенной информации неудовлетворительные, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

На данный момент удалена всего треть запрещенного контента, а две трети по-прежнему доступны пользователям. Кроме того, сообщается, что в Twitter появляются новые публикации с незаконным контентом, таким как детская порнография, призывы к суициду, информация о приготовлении и употреблении наркотиков. В Роскомнадзре появление подобного контента назвали «абсолютно недопустимым».

Также в заявлении Роскомнадзора выражается сожаление, что лишь применение технических мер к ограничению работы соцсети, заставили руководство Twitter признать наличие незаконного контента и принять меры к его удалению.

«Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещённой и опасной для детей информации», - говорится в сообщении.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter на территории России. Как сообщило ведомство, с 2017 года Twitter проигнорировал более 28 тысяч требований об удалении незаконного контента. В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  контент  удаление 

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