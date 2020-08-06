6 августа. Mossovetinfo.ru – У граждан России в возрасте старше 40 лет появится дополнительный выходной в году для прохождения диспансеризации, соответствующий закон вступит в силу с 11 августа.



У работника, который воспользуется выходным для диспансеризации, сохраняется зарплата и рабочее место. При этом, прохождение диспансеризации необходимо будет подтвердить медицинской справкой.



Данный закон призван повысить доступность диспансеризации и обеспечить сохранение здоровья россиян.