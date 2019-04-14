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В России     14.04.2019 09:52

Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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Теги:  Кадочников  спецназ 

14 марта, Mossovetinfo.ru - Автор системы рукопашного боя для спецназа Алексей Кадочников скончался накануне днём. Ему было 83 года. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг Александр Церюта.

Кадочников - автор 7 изобретений, ряда книг, брошюр и учебных фильмов.

Награжден «Орденом Почета», бронзовой медалью ВДНХ (за научно-исследовательские работы), медалью «За плодотворную работу по развитию массового спорта на Кубани», благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству» от Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина.

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Теги: 
Кадочников  спецназ 

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