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В России     25.02.2020 08:59

В 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары

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Теги:  цены  рост цен  прогноз 

24 февраля. Mossovefinfo.ru – Непродовольственные товары могут подорожать в России в 2021 году, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Фёдорова.

С 2021 года в России могут вступить в силу нормативы, которые предполагают стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, и расширенную ответственность производителей за утилизацию в виде повышения экологического сбора. Кроме того, вырастут расходы производителей на складские помещения для хранения утилизируемой продукции и специальный персонал.

В результате прогнозируется рост цен на бытовую технику в 13%, на электронику – в 9%, одежды и обуви – на 2-5%.


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Теги: 
цены  рост цен  прогноз 

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