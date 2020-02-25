24 февраля. Mossovefinfo.ru – Непродовольственные товары могут подорожать в России в 2021 году, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Фёдорова.
С 2021 года в России могут вступить в силу нормативы, которые предполагают стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, и расширенную ответственность производителей за утилизацию в виде повышения экологического сбора. Кроме того, вырастут расходы производителей на складские помещения для хранения утилизируемой продукции и специальный персонал.
В результате прогнозируется рост цен на бытовую технику в 13%, на электронику – в 9%, одежды и обуви – на 2-5%.
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