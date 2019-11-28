28 ноября. Mossovetinfo.ru – Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта, председателя комитета Думы по труду и социальной защите Ярослава Нилова.
Законопроект предлагает организовать перенос выходных дней таким образом, чтобы последний день года был выходным, если он не является выходным по календарю.
При этом общее число выходных дней в году останется прежним и будут соблюдены интересы и работников, и работодателей, и профсоюзов.
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