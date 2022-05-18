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В России     18.05.2022 12:54

В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

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Теги:  Мариуполь  Украина  военнослужащие  плен  Минобороны  брифинг  Азов  Азовсталь  ДНР  суд  трибунал 

18 мая, Mossovetinfo.ru – «За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых»,— сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Он также уточнил, что с 16 мая в плен сдались 959 бойцов «Азова», в том числе 80 раненых.

В ходе брифинга сообщено, что «51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики (ДНР – ред.)».

Судьбу сдавшихся на мариупольском заводе «Азовсталь» украинских боевиков решит суд, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. «Если это нацистский преступник, то это трибунал», — также отметил он.

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения, размещено на сайте президента. Президент уточнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации.

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Теги: 
Мариуполь  Украина  военнослужащие  плен  Минобороны  брифинг  Азов  Азовсталь  ДНР  суд  трибунал 

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